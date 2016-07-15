Посольство: Граждан Азербайджана среди погибших и раненых при теракте в Ницце нет

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "По имеющейся информации, среди погибших и раненых в результате теракта в Ницце граждан Азербайджана нет".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

В посольстве отметили, что информация о погибших или раненых азербайджанцах в диппредставительство не поступала.

Гражданам Азербайджана, находящимся во Франции, также рекомендовано следовать мерам безопасности правительственных органов этой страны и сторониться мест массового скопления людей.

Напомним, что вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции.

В результате теракта погибли 84 человека, десятки получили ранения.