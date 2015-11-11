Посольство Франции прокомментировало временное прекращение действия шенгенского соглашения в этой стране

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Франции в Азербайджане прокомментировало временное прекращение действия шенгенского соглашения в этой стране. Как заявили Report в посольстве Франции, подобное решение принято в связи с проведением в Париже международной конференции по климату, и оно не отразится на выдаче виз гражданам Азербайджана.

"Несмотря на восстановление внутреннего пограничного контроля во Франции в связи с международной конференцией COP21 по вопросам изменения климата, проводимой в Париже с 13 ноября по 13 декабря 2015 года, французское консульство будет продолжать выдавать визы в обычном режиме", - заявили в посольстве.