Посольство Азербайджана обратилось в МИД и МВД Франции в связи с угрозами армян

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Мероприятие, которое пройдет в сентябре в Париже, не будет отменено, не должно быть никаких причин для волнения". Об этом Report заявил 3-й секретарь посольства Азербайджана во Франции Хабиб Гаджиев, комментируя письмо Координационного совета армянских организаций Франции с требованием отменить мероприятие "Азербайджанская деревня в сердце Пале-Рояль", организованное 1-й мэрией Парижа и посольством.

По его словам, посольство Азербайджана во Франции обратилось в министерство иностранных дел и министерство внутренних дел этой страны в связи с угрозами армян в письме: "МВД Франции знает об этом и они будут контролировать территорию в течение всего периода мероприятия, во время него будут усилены меры безопасности".

"Разумеется, Франция - демократическое государство, и каждый может написать открытое письмо, но чтобы не предприняли армяне, мероприятие будет проведено", - заявил Х. Гаджиев.

Отметим, что Координационный совет армянских организаций Франции обратился с письмом в связи с проведением в Париже с 29 августа по 10 сентября мероприятия "Азербайджанская деревня в сердце Пале-Рояль".