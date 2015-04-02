Посольство: Девять граждан Азербайджана покинут Йемен в ближайшее время

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Девять граждан Азербайджана находятся в настоящий момент в аэропорту Саны и ждут самолета для эвакуации". Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Саудовской Аравии и по совместительству в Йемене.

"Они покинут страну либо на самолете российской, либо турецкой авиакомпании. В настоящее время турецкий самолет, который должен прилететь в Сану, ждет разрешения на вылет из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Посольство постоянно держит связь с соотечественниками", - заявили в посольстве.

Отметим, что в Йемене находятся порядка 20 граждан Азербайджана. Большинство из них проживает в Сане и Адене.

В посольстве Азербайджана в Саудовской Аравии и по совместительству в Йемене открыта "горячая линия", на которую могут обращаться проживающие в Йемене соотечественники.