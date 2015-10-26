Посольство: Азербайджанцев среди пострадавших от землетрясения в Пакистане нет

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "В результате землетрясения посольству Азербайджана в Пакистане не был нанесен ущерб, дипломатическая миссия продолжает свою работу в обычном режиме".

Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров.

Посол также сообщил, что по предварительной информации азербайджанцев среди пострадавших от землетрясения в Пакистане нет.

В Афганистане и Пакистане сегодня произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 213,5 км в 45 км к юго-западу от города Жарм (Афганистан). Сообщается о десятках погибших , есть разрушения.