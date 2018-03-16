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    Посольство Азербайджана выясняет наличие азербайджанцев среди пострадавших во время происшествия в Гудаури

    В посольство не поступало никакой информации

    Тбилиси. 16 марта. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Грузии выясняет наличие азербайджанцев среди пострадавших во время происшествия на горнолыжном курорте в грузинском городе Гудаури.

    Как сообщили грузинскому бюро Report в посольстве, несмотря на то, что с происшествия минуло несколько часов, в посольство не поступало никакой информации о наличии азербайджанцев среди пострадавших.

    "Несмотря на это, посольство проводит расследование в связи с происшествием. Если в результате происшествия пострадали азербайджанские граждане, им окажут соответствующую помощь", - отметили в дипломатическом корпусе.

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