Посольство Азербайджана выясняет наличие азербайджанцев среди пострадавших во время происшествия в Гудаури

Тбилиси. 16 марта. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Грузии выясняет наличие азербайджанцев среди пострадавших во время происшествия на горнолыжном курорте в грузинском городе Гудаури.

Как сообщили грузинскому бюро Report в посольстве, несмотря на то, что с происшествия минуло несколько часов, в посольство не поступало никакой информации о наличии азербайджанцев среди пострадавших.

"Несмотря на это, посольство проводит расследование в связи с происшествием. Если в результате происшествия пострадали азербайджанские граждане, им окажут соответствующую помощь", - отметили в дипломатическом корпусе.