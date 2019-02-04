Посольство Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью детей в Казахстане

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Республике Казахстан и генеральное консульство Азербайджана в Актау выразили соболезнования в связи с трагической гибелью детей в этой стране.
"Сил родным и близким! Мы скорбим вместе с Вами. Иманды болсындар! Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Напомним, ранее Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД Казахстана сообщал, что пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в Астане.
Tural AsadiАвтор новости