Посольство Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью детей в Казахстане

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Республике Казахстан и генеральное консульство Азербайджана в Актау выразили соболезнования в связи с трагической гибелью детей в этой стране.

"Сил родным и близким! Мы скорбим вместе с Вами. Иманды болсындар! Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, ранее Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД Казахстана сообщал, что пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в Астане.