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    Посольство Азербайджана во Франции: Безопасность дипмиссии обеспечена на высоком уровне

    Советник: Правительство Франции пытается по максимуму быть внимательным в связи с этим инцидентом и предприняло все необходимые меры

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Безопасность посольства Азербайджана во Франции обеспечивается соответствующими органами на высоком уровне".

    Об этом Report сообщила советник посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова, комментируя вопрос в связи с усилением мер безопасности дипломатического представительства на фоне вчерашнего нападения на редакцию журнала "Charlie Hebdo".

    По ее словам, правительство Франции пытается по максимуму быть внимательным в связи с этим инцидентом и предприняло все необходимые меры безопасности: "Будь то административные структуры Франции или находящиеся во Франции дипломатические представительства охраняются на высоком уровне, но мы также стали более внимательнее".

    Отметим, что после нападения 7 января на редакцию журнала "Charlie Hebdo",  в результате которого были убиты 12 и ранены 10 человек, правительство Франции приняло акт о повышении безопасности административных зданий.

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