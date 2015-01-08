Посольство Азербайджана во Франции: Безопасность дипмиссии обеспечена на высоком уровне

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Безопасность посольства Азербайджана во Франции обеспечивается соответствующими органами на высоком уровне".

Об этом Report сообщила советник посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова, комментируя вопрос в связи с усилением мер безопасности дипломатического представительства на фоне вчерашнего нападения на редакцию журнала "Charlie Hebdo".

По ее словам, правительство Франции пытается по максимуму быть внимательным в связи с этим инцидентом и предприняло все необходимые меры безопасности: "Будь то административные структуры Франции или находящиеся во Франции дипломатические представительства охраняются на высоком уровне, но мы также стали более внимательнее".

Отметим, что после нападения 7 января на редакцию журнала "Charlie Hebdo", в результате которого были убиты 12 и ранены 10 человек, правительство Франции приняло акт о повышении безопасности административных зданий.