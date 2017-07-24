Посольство Азербайджана в ОАЭ переехало на новый адрес

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах переехало на новый адрес.

Как сообщили Report, теперь посольство будет расположено в районе Мушриф в вилле 21/23 по улице Дхафра в Абу-Даби.

На новом месте посольство начнет функционировать с конца нынешней недели.

В посольстве сообщили, что перенос дипмиссии на новый адрес связан с тем, что в посольство был назначен заместитель посла и торговый представитель Азербайджана при ОАЭ, в связи с чем старое здание не смогло бы вместить всех сотрудников.