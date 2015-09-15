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    ​Посольство Азербайджана в Нидерландах: Нахид Джафаров свободен в выборе места жительства

    В соответствии с правилами ротации, данный список обновляется на периодической основе

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджанской Республики в Нидерландском королевстве прокомментировало опубликованную в СМИ информацию относительно сотрудника диппредставительства.

    Как сообщили Report в пресс-службе посольства, в соответствии с требованиями закона деятельность третьего секретаря посольства Нахида Джафарова (в то же время ему были поручены консульские вопросы) в министерстве иностранных дел была прекращена и данное лицо уже не работает в посольстве Азербайджанской Республики в Нидерландском королевстве: "Что же касается перечисления имени Н.Джафарова в общем списке сотрудников диппредставительств, отмечается, что согласно правилам ротации, данный список обновляется на периодической основе. Некоторые блоги и порталы распространяют неверную информацию, ссылаясь на списки, касающиеся начала 2015 года".

    В посольстве отметили, что как и каждый человек, дипломатическая деятельность которого была прекращена, Н.Джафаров свободен в выборе места жительства. 

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