Посольство Азербайджана в Молдове провело прием, посвященный Дню Республики

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджанской Республики в Республике Молдова провело в Кишиневе официальный прием, посвященный Дню Республики.

Как отмечает Report, на церемонии открытия выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Намик Алиев и вице-премьер Республики Молдова Виктор Осипов.

Хор "Глория" музыкального колледжа Кишинева имени Штефана Няги исполнил гимны Азербайджана и Молдовы.

На приеме присутствовали министр культуры Республики Молдова Моника Бабук, башкан Автономного образования Гагауз Ери Республики Молдова, член молдавского правительства Ирина Влах, президент Академии наук Молдовы Георгий Дука, чрезвычайные и полномочные послы Турции, Болгарии, Чехии, России, Румынии, Венгрии, США, Великобритании, Италии, Польши, Китая, Грузии, Словакии, Белоруссии, Европейского Союза, временный поверенный в делах Украины, генеральный консул Казахстана, почетный консул Эстонии, президент Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский, председатель комиссии парламента Владимир Хотиняну, депутаты парламента Республики Молдова, представители министерства иностранных дел и Европейской интеграции Республики Молдова, экс-президент Республики Молдова Петр Лучинский, экс-премьер-мини стр Дмитрий Брагиш, бывший министр обороны Республики Молдова Виталий Маринуца, экс-министр сельского хозяйства Республики Молдова Василий Бумаков, экс-омбудсмен Республики Молдова Аурелия Григориу, бывший посол Молдовы в Азербайджане Ион Робу, ректора университетов, руководители творческих союзов, дипломаты посольств и представительств международных организаций, аккредитованных в городе Кишиневе, ученые, деятели искусств, общественные деятели Молдовы, председатель Национального фонда "Деде Горгуд", основатель и главный редактор международного журнала "Azərbaycan dünyası" ("Мир Азербайджана") Эльдар Исмайлов, член Совета аксакалов Национального фонда "Деде Горгуд" Магомед Курбанов, председатель и члены Конгресса азербайджанцев Молдовы, бизнесмены, редакторы газет и журналов, другие представители СМИ.

Во время приема председателем Национального фонда "Деде Горгуд" Эльдаром Исмайловым было объявлено о решении Совета аксакалов фонда о награждении первой леди Республики Молдова Маргареты Тимофти и супруги посла Натаван Макили-Алиевой орденом "Mehriban Ana" ("Заботливая мать"), бывшего омбудсмена Республики Молдова Аурелии Григориу орденом "Qızıl Ürək" ("Золотое Сердце") ,а также о награждении дипломом Фонда президента Конгресса азербайджанцев Молдовы Вюгара Новрузова.

Во время мероприятия перед гостями выступила солистка Молдавского государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка Молдовы Лилия Шоломей, с композицией азербайджанских танцев выступила известная молдавская танцовщица Наталия Доминикэ. В исполнении струнного квартета "Дипломат" прозвучали лучшие образцы мировой классической музыки, в том числе произведения азербайджанских композиторов.

Гостям был продемонстрирова н фильм об Азербайджане. Они могли отведать блюда всемирно известной азербайджанской национальной кухни, азербайджанские сладости - шекербуру и пахлаву.

На мероприятии была организована выставка литературы и печатных изданий об Азербайджане, об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве. Особое место в экспозиции заняли издания Фонда Гейдара Алиева.