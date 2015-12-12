Посольство Азербайджана в Молдове организовало благотворительную акцию

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Республике Молдова организовало благотворительную акцию в связи с Днем памяти Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в дипмиссии АР в Кишиневе, сотрудники Посольства посетили две многодетные семьи, оставшиеся без кормильцев. Эти семьи были выбраны посольством из списка представленной молдавской благотворительной организации «Children, Community, Family – ССF (Ребенок, Сообщество, Семья)», оказывающей социальную поддержку и реабилитационные услуги для детей и подростков из неблагополучных семей.

Для одинокой матери, художнице Екатерине были куплены холсты, краски, кисти, растворители и другие материалы и принадлежности для творчества, посредством которых она на протяжении длительного времени будет поддерживать заработок семьи.

Для Лилианы, матери пятерых детей по ее просьбе были приобретены стиральная машина, электрическая печь, газовая плита, кухонная посуда, постельное белье, стулья. Всем детям были сделаны подарки.

Акция осуществлена благодаря личным средствам сотрудников посольства.

Руководство CCF от имени семей, получивших помощь, выразило благодарность посольству Азербайджана за постоянное внимание и отзывчивость к проблемам самых незащищенных членов общества: детей из неблагополучных семей, оставшихся без кормильца.