Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Корее переехало в новое административное здание.

Как сообщили Report в посольстве, новое здание расположено в районе Йонгсан-гу корейской столицы.

Новое здание больше предыдущего и расположено в спокойном районе Сеула, что позволит работникам посольства комфортно исполнять свои обязанности.

Отметим, что ранее посольство располагалось в офисном здании Hannam Tower.

Штат посольства Азербайджана в Корее составляет 6 человек.