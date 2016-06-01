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    Посольство Азербайджана в Корее переехало в новое административное здание

    Новое здание больше предыдущего и расположено в спокойном районе Сеула

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Корее переехало в новое административное здание.

    Как сообщили Report в посольстве, новое здание расположено в районе Йонгсан-гу корейской столицы.

    Новое здание больше предыдущего и расположено в спокойном районе Сеула, что позволит работникам посольства комфортно исполнять свои обязанности.

    Отметим, что ранее посольство располагалось в офисном здании Hannam Tower.

    Штат посольства Азербайджана в Корее составляет 6 человек.

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