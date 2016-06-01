Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Корее переехало в новое административное здание.
Как сообщили Report в посольстве, новое здание расположено в районе Йонгсан-гу корейской столицы.
Новое здание больше предыдущего и расположено в спокойном районе Сеула, что позволит работникам посольства комфортно исполнять свои обязанности.
Отметим, что ранее посольство располагалось в офисном здании Hannam Tower.
Штат посольства Азербайджана в Корее составляет 6 человек.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook