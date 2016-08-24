Посольство Азербайджана в Италии выразило соболезнования родным и близким жертв землетрясения

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Италии выразило соболезнования родным и близким жертв произошедшего в этой стране сильного землетрясения.

Как сообщает Report, об этом отмечается на официальной странице посольства в Twitter.

Напомним, что прошлой ночью в центре Италии произошло землетрясение силой 6,2 балла. В результате стихийного бедствия погибли 84, были ранены десятки человек.

Многим городам нанесен серьезный ущерб.

Наше посольство выясняет с соответствующими структурами Италии, есть ли среди погибших и раненых граждане Азербайджана.