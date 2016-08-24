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    Посольство Азербайджана в Италии выразило соболезнования родным и близким жертв землетрясения

    Об этом отмечается на официальной странице посольства в Twitter

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Италии выразило соболезнования родным и близким жертв произошедшего в этой стране сильного землетрясения.

    Как сообщает Report, об этом отмечается на официальной странице посольства в Twitter.

    Напомним, что прошлой ночью в центре Италии произошло землетрясение силой 6,2 балла. В результате стихийного бедствия погибли 84, были ранены десятки человек.

    Многим городам нанесен серьезный ущерб.

    Наше посольство выясняет с соответствующими структурами Италии, есть ли среди погибших и раненых граждане Азербайджана. 

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