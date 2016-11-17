Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Эстонии примет участие в Рождественском благотворительном базаре, который пройдет 20 ноября с участием всех посольств, аккредитованных в Таллине, и различных благотворительных организаций.

Как сообщает Report, на базаре посольства представят сувениры, национальную кухню. В этом году в благотворительном базаре будут участвовать 26 посольств.

На Рождественском базаре Азербайджан представит национальные блюда, сладости, предметы декоративно-прикладного искусства, азербайджанскую продовольственную продукцию, производящуюся в Эстонии, а также национальные сувениры. Также посольство подготовит печатную продукцию.

Цель организации базара - помощь женщинам и нуждающимся детям Эстонии.