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    Посольство Азербайджана в Эстонии примет участие в Рождественском благотворительном базаре

    Цель организации базара - помощь женщинам и нуждающимся детям Эстонии

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Эстонии примет участие в Рождественском благотворительном базаре, который пройдет 20 ноября с участием всех посольств, аккредитованных в Таллине, и различных благотворительных организаций.

    Как сообщает Report, на базаре посольства представят сувениры, национальную кухню. В этом году в благотворительном базаре будут участвовать 26 посольств.

    На Рождественском базаре Азербайджан представит национальные блюда, сладости, предметы декоративно-прикладного искусства, азербайджанскую продовольственную продукцию, производящуюся в Эстонии, а также национальные сувениры. Также посольство подготовит печатную продукцию.

    Цель организации базара - помощь женщинам и нуждающимся детям Эстонии.

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