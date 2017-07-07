Посольство Азербайджана в Болгарии: "Silk Way" получила международную репутацию за свои надежные и прозрачные операции во всем мире

Баку. 7 июля.REPORT.AZ/ ИТ-ресурсы посольства Азербайджана в Болгарии подверглись хакерским атакам. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном болгарским информагентством FOCUS.

"Этот инцидент, произошедший недавно, стал еще одним в серии кибератак против Азербайджана, в том числе Министерства иностранных дел и его онлайн-ресурсов", - отмечается в заявлении.

"Соответствующие органы власти Азербайджанской Республики расследуют эту хакерскую атаку. Воспроизведение необоснованных обвинений в отношении этой хакерской атаки средствами массовой информации, а также сроки этого инцидента, неслучайны и могут указывать на происхождение и вдохновителей этой атаки на Азербайджанскую Республику.

Эта хакерская атака еще раз продемонстрировала настоятельную необходимость сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, в том числе путем расследования и уголовного преследования подобных преступлений как на внутреннем, так и на международном уровне. Посольство Азербайджана ожидает, что Болгария в качестве принимающей страны, чьи услуги интернет-провайдера используются посольством Азербайджана, будет в полной мере сотрудничать для достижения этой цели.

Что касается заявлений в СМИ об операциях азербайджанской транспортной авиакомпании "Silk Way", посольство решительно отвергает эти предположения как необоснованные. Авиакомпания "Silk Way" является ведущим поставщиком услуг в сфере материально-технического обеспечения грузоперевозок Азербайджана, которая получила международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире, ведущиеся в полном соответствии с положениями международных организаций IATA и ICAO.

В комментарии отмечается, что согласно хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, авиаперевозчики опасных грузов соблюдают режимы контроля над вооружениями и соответствующие правила ИАТА и ИКАО. При этом они получают дипломатическое разрешение от стран-отправителей и получателей, а также тех стран, над которыми пролегает соответствующий воздушный маршрут. В таких случаях подробная информация о соответствующих грузах предоставляется по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении дипмиссии Азербайджана.