Посольство Азербайджана в Анкаре продолжает работу в обычном режиме

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Анкаре продолжает свою работу в обычном режиме.

Об этом Report сообщили в посольстве, комментируя вопрос усиления мер безопасности дипмиссии после совершенного в Анкаре теракта 13 марта.

По сообщению МИД Германии, из-за возможной угрозы теракта посольство этой страны в Анкаре, генконсульство Германии в Стамбуле и немецкая школы закрыты сегодня.

Также накануне посольство США в Анкаре сделало для своих граждан предупреждение в связи с возможной террористической угрозой.