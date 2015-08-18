Посольство Азербайджана обратилось в МИД Ирана по поводу пропавших без вести рыбаков

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) прокомментировало вопрос в связи с рыбаками, пропавшими без вести в Каспийском море на прошлой неделе.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы министерства Хикмет Гаджиев сообщил, что посольство Азербайджана в Иране обратилось в МИД этой страны по поводу пропавших без вести рыбаков.

"На основании инструкции МИД посольство Азербайджанской республики в Иранской исламской республике обратилось в министерство иностранных дел этой страны. Данный вопрос находится под контролем посольства", - сообщил Х.Гаджиев.

Отметим, что на прошлой неделе пропали 4 рыбака, вышедшие в Каспийское море из Нефтчалинского района. Далее распространилась информация о том, что они были задержаны в Каспийском море соответствующими органами Ирана и отвезены в эту страну.