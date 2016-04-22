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    Посольство Азербайджана в Париже направило обращения ряду городов Франции

    В обращении подчеркивается недопустимость сотрудничества с представителями сепаратистского режима Нагорного Карабаха

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана во Франции направило официальные обращения главам ряда городов Франции о недопустимости сотрудничества с представителями сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

    Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана во Франции, несколько французских городов под давлением армянских организаций Франции подписали  соглашения о сотрудничестве и  побратимстве с городами, находящимися на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

    Как отметили в посольстве, такой шаг является нарушением международного права и законов этой страны, так как Франция признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и такое сотрудничество находится вне закона.

    Как  заявил Report посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков, посольство уже более двух лет проводит с французской стороной разъяснительную работу и в результате  в июле прошлого года  правительство этой страны приняло документ, запрещающий какое-либо сотрудничество французских городов с непризнанными образованиями, такими как Нагорный Карабах. По словам посла, соответствующий документ был отправлен всем городам, незаконно сотрудничающим с де-факто руководством на оккупированных территориях Азербайджана, но руководители городов, где преобладает армянский электорат, находясь под давлением, не отказались от своих шагов: "В этом случае мы решили рассмотреть это решение в правовой плоскости. Одним из таких городов является Бург эн Валанс, чей мэр является проармянским политиком, зависящим от армянского лобби. Мы, посредством наших адвокатов, послали ей оповещение и заявили, что такие действия находятся вне закона. Действия в этом направлении будут продолжены, чтобы уже подписанные соглашения были аннулированы, и в будущем такие шаги были предотвращены".

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