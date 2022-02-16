Посол: США выступают за открытие коммуникаций в регионе

США выступают за устойчивый мир и возобновление коммуникаций в регионе.

США выступают за устойчивый мир и возобновление коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и США.

"Мы выступаем за открытие логистических и транспортных путей. Мы за стабильность в регионе", - отметил посол.

При этом, по его словам, есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить- этом вопрос минных полей, возвращение вынужденных переселенцев, а также процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.