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    Посол: США высоко оценивают вклад Азербайджана в вопрос поддержки мира и безопасности

    Секута: Соединенные Штаты приветствуют продолжающуюся важную роль Азербайджана в Стамбульском процессе – Сердце Азии© Report

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Соединенные Штаты приветствуют продолжающуюся важную роль Азербайджана в "Стамбульском процессе – Сердце Азии". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

    "Как вы знаете, азербайджанские миротворческие силы плечом к плечу с американскими и натовскими силами проходят службу в Афганистане. США высоко оценивают вклад Азербайджана в вопрос поддержки мира и безопасности в регионе", - заявил Р.Секута.

    Посол США особо отметил  вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в продвижение "Стамбульского процесса – Сердце Азии": "Азербайджан показывает, что готов сыграть еще большую роль в обеспечении безопасности и стабильности как в Афганистане, так и в большем регионе. США желают и ожидают подключения и других стран к этому процессу". 

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