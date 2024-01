Посол США выразил соболезнования Азербайджану по случаю трагедии 20 Января

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования Азербайджану по случаю 34-ой годовщины кровавой ночи 20 января.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети "Х".

"Сегодня мы вспоминаем трагические события Черного января и чтим память тех, кто погиб. Мы выражаем соболезнования их друзьям и членам семей", - отмечается в сообщении.