Посол США выразил отношение к вопросу о сокращении USAID финансовой помощи Азербайджану

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Кюрдемир. 13 февраля. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута выразил отношение к вопросу о сокращении в 2018 году Агентством США по международному развитию (USAID) финансовой помощи Азербайджану.

Как сообщает ширванское бюро Report, в интервью журналистам посетивший Кюрдемирский район посол заявил, что точная сумма помощи пока не установлена: "Согласно американскому законодательству, иностранная помощь определяется двумя структурами власти - исполнительной и законодательной властью. В утверждении окончательной суммы участвуют обе структуры власти. Сумма помощи пока не установлена. В Конгрессе продолжаются обсуждения, связанные с определением суммы помощи. Доводим до вашего внимания один из основных вопросов, который заключается в том, что США оказывают Азербайджану помощь с 1992 года. Вынужденным переселенцам и лицам, пострадавшим от войны оказана помощь в 100 000 000, а для развития Азербайджанского государства - свыше 1.3 млрд долларов".