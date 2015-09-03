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    Посол США встретился с главой Госпогранслужбы Азербайджана

    Роберт Секута: Госпогранслужба является основным партнером в регионе и вне региона в области борьбы с торговлей людьми

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута провел встречу с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства США в Азербайджане, на встрече Р.Секута поблагодарил Э.Гулиева за партнерство в сфере охраны границ Азербайджана.

    "Госпогранслужба является основным партнером в регионе и вне региона в области борьбы с торговлей людьми", - заявил  Р.Секута, отметив роль этой структуры с точки зрения обеспечения региональной безопасности. 

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