Посол США встретился с главой Госпогранслужбы Азербайджана

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута провел встречу с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства США в Азербайджане, на встрече Р.Секута поблагодарил Э.Гулиева за партнерство в сфере охраны границ Азербайджана.

"Госпогранслужба является основным партнером в регионе и вне региона в области борьбы с торговлей людьми", - заявил Р.Секута, отметив роль этой структуры с точки зрения обеспечения региональной безопасности.