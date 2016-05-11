Посол США: Важно проведение переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Мы призываем стороны сесть за стол переговоров и обсудить всеобъемлющее мирное соглашение. Считаем, что это очень важно". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Конечно, нас и другие привлеченные к регулированию соглашения страны беспокоит нынешняя ситуация. Страны Минской группы ОБСЕ стараются вновь привлечь стороны к переговорам. Важно соблюдение сторонами режима прекращения огня и проведение переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению. Мы должны признать, что конфликт не имеет решения военным путем", - добавил посол.

Посол также прокомментировал угрозу Армении использовать ядерное оружие против Азербайджана, отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян были приглашены на IV Саммит по ядерной безопасности, прошедший в США 31 марта-1 апреля: "На саммите президент США Барак Обама привлек внимание к вопросу предотвращения распространения оружия массового поражения. Соединенные Штаты Америки категорически выступают против распространения ядерного и оружия массового поражения".