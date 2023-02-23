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Посол США в России: Вашингтон заинтересован в скорейшей нормализации азербайджано-армянских отношений

Посол США в России: Вашингтон заинтересован в скорейшей нормализации азербайджано-армянских отношений США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 20:31
Посол США в России: Вашингтон заинтересован в скорейшей нормализации азербайджано-армянских отношений

США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа

Как сообщили российскому бюро Report в посольстве Азербайджана в России, об этом сообщила посол США в России Линн Трейси на встрече с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу.

В ходе встречи П.Бюльбюльоглу поприветствовал коллегу, поздравил ее с назначением в Москву и пожелал успехов в ее деятельности.

Выразив благодарность за прием, Линн Трейси вспомнила о своем визите в Азербайджан в 2022 году и отметила, что встреча с президентом Ильхамом Алиевым оказала на нее очень положительное влияние, поделилась приятными впечатлениями о гостеприимстве нашей страны. Она подчеркнула, что США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в скорейшем нормализации азербайджано-армянских отношений.

Линн Трейси также выразила соболезнования азербайджанской стороне, осудив недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Выразив заинтересованность в налаживании взаимоотношений между двумя посольствами, г-жа посол отметила важность проведения подобных встреч и в будущем. В завершение гостье была подарена книга “Карабах до и после оккупации”, изданная Фондом Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri: "Vaşinqton Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tezliklə normallaşmasında maraqlıdır"

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