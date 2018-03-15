Посол США в Баку решил завершить дипломатическую службу и выйти на пенсию

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посол США Роберт Ф. Секута работает в Азербайджане уже более трех лет, и после долгого пребывания в Госдепартаменте США решил закончить свою миссию в Баку до конца марта, а затем уйти с дипломатической службы и выйти на пенсию.

Об этом заявили в посольстве США в Азербайджане, отвечая на вопрос агентства Report о дальнейших планах посла.

"Посол отмечает, что отношения между США и Азербайджаном продвинулись вперед и улучшились во время его пребывания в должности. Это была уникальная честь и привилегия быть послом Соединенных Штатов, и теперь посол Секута с нетерпением ждет новых возможностей и вызовов", - говорится в сообщении посольства. Роберт Секута является послом США в Азербайджане 12 февраля 2015 года.