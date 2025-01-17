Посол США в Баку Марк Либби поделился личным опытом борьбы с раком
Посол США в Баку Марк Либби поделился личным опытом борьбы с ракомПосольство США в Баку совместно с Национальным центром онкологии организовали просветительское мероприятие, посвященное профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.
Посольство США в Баку совместно с Национальным центром онкологии организовали просветительское мероприятие, посвященное профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию американской дипмиссии в соцсети "Х".
На мероприятии глава дипмиссии в Баку Марк Либби поделился с участниками своим личным опытом борьбы с раком и стратегией, которой он придерживается, чтобы оставаться здоровым.
"Данная стратегия предполагает регулярные медицинские осмотры, меры раннего лечения и поддержание здорового образа жизни. США и Азербайджан имеют совместные обязательства в области развития общественного здравоохранения и укрепления международного сотрудничества в борьбе с раком",-говорится в сообщении.
ABŞ Səfirliyi və Milli Onkologiya Mərkəzi / National Center of Oncology xərçəng xəstəliklərinin qarşısının alınması, erkən aşkarlanması və müalicəsi mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirib. Tədbirdə Səfir Libby xərçənglə mübarizədəki şəxsi təcrübəsini və sağlam qalmaq üçün… pic.twitter.com/2gLf6cut7U