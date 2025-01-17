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Посол США в Баку Марк Либби поделился личным опытом борьбы с раком

Посол США в Баку Марк Либби поделился личным опытом борьбы с раком Посольство США в Баку совместно с Национальным центром онкологии организовали просветительское мероприятие, посвященное профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 17:48
Посол США в Баку Марк Либби поделился личным опытом борьбы с раком

Посольство США в Баку совместно с Национальным центром онкологии организовали просветительское мероприятие, посвященное профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию американской дипмиссии в соцсети "Х".

На мероприятии глава дипмиссии в Баку Марк Либби поделился с участниками своим личным опытом борьбы с раком и стратегией, которой он придерживается, чтобы оставаться здоровым.

"Данная стратегия предполагает регулярные медицинские осмотры, меры раннего лечения и поддержание здорового образа жизни. США и Азербайджан имеют совместные обязательства в области развития общественного здравоохранения и укрепления международного сотрудничества в борьбе с раком",-говорится в сообщении.

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Версия на английском языке US Ambassador to Azerbaijan shares his own experience with cancer
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Mark Libbi xərçənglə mübarizədə şəxsi təcrübəsini bölüşüb

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