Посол США в Азербайджане принял участие в Конференции глав дипмиссий США в Вашингтоне

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута принял участие в Конференции глав дипломатических миссий США за рубежом, состоявшейся в Вашингтоне. Как сообщает Report cо ссылкой на посольство США в Азербайджане, перед послами США выступили президент Барак Обама, вице-президент Джо Байден и Госсекретарь США Джон Керри, которые поблагодарили их за службу, отметив важность американской дипломатии.

"Есть те, кто критикуют нашу приверженность дипломатии, за прикладывание стольких усилий в попытке разрешить конфликты, которые кажутся неразрешимыми. Но истина в том, что конфликты и войны не заканчиваются сами по себе. Соглашения не заключаются сами по себе. Это достигается путем дипломатии", - заявил на конференции Обама.