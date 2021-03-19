Посол США в Азербайджане поздравил с праздником Новруз

«От имени посольства США в Азербайджане и американского народа я желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза. Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз».

«От имени посольства США в Азербайджане и американского народа я желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза. Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз».