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Посол США в Азербайджане поздравил с праздником Новруз

Посол США в Азербайджане поздравил с праздником Новруз «От имени посольства США в Азербайджане и американского народа я желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза. Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз».
Внешняя политика
19 марта 2021 г. 21:43
Посол США в Азербайджане поздравил с праздником Новруз

«От имени посольства США в Азербайджане и американского народа я желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза. Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз».

Как передает Report, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер, поздравивший народ Азербайджана в связи с праздником Новруз.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO

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