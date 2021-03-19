Посол США в Азербайджане поздравил с праздником Новруз

«От имени посольства США в Азербайджане и американского народа я желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза. Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз».
Посол США в Азербайджане поздравил с праздником НоврузПосол США в Азербайджане поздравил с праздником Новруз «От имени посольства США в Азербайджане и американского народа я желаю азербайджанскому народу здорового и счастливого Новруза. Мне посчастливилось приехать в Азербайджан в марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз».
Внешняя политика
19 марта 2021 г. 21:43
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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO