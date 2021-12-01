Посол США в Азербайджане посетил Тертер

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил села Сахлабад и Аскипара в Тертере.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил села Сахлабад и Аскипара в Тертере.

Как передает Report, информацию распространило посольство США.

"Посол Литценбергер в рамках программы Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции посетил деревни Сахлабад и Аскипара, чтобы ознакомиться с финансируемыми США программами ООН. США являются крупнейшим финансовым спонсором программ Представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане с финансовыми средствами в размере более 3,9 млн долларов”, - говорится в сообщении.