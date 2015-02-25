​Посол США в Азербайджане посетил Аллею шехидов - ФОТО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил Аллею шехидов, чтобы выразить свое уважение к памяти героев Азербайджана и узнать о них больше информации. Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

Отметим, что 19 февраля президент страны Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

В сентябре прошлого года Сенат США утвердил кандидатуру Р.Секуты в качестве посла Соединенных Штатов в Азербайджане. На этом посту он сменил Ричарда Морнингстара, полномочия которого истекли летом 2014 года.