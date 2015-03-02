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    Посол США совершит первую поездку в Азербайджане в Гобустан

    Посетить это место послу посоветовали 70% пользователей Facebook

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Стало известно место первой поездки новоназначенного посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

    Как сообщает Report, согласно опросу, проведенному на странице посольства США в Азербайджане в соцсети Facebook, 70% пользователей предложили послу посетить Гобустан.

    Отметим, что в своем видеообращении перед прибытием в Азербайджан, Р.Секута предложил азербайджанцам посоветовать ему в выборе одного из трех мест в стране, которое ему следует посетить по прибытии в Азербайджан. Среди таких мест посол назвал Гобустан, Бешбармаг и Янардаг. 

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