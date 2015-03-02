Посол США совершит первую поездку в Азербайджане в Гобустан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Стало известно место первой поездки новоназначенного посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

Как сообщает Report, согласно опросу, проведенному на странице посольства США в Азербайджане в соцсети Facebook, 70% пользователей предложили послу посетить Гобустан.

Отметим, что в своем видеообращении перед прибытием в Азербайджан, Р.Секута предложил азербайджанцам посоветовать ему в выборе одного из трех мест в стране, которое ему следует посетить по прибытии в Азербайджан. Среди таких мест посол назвал Гобустан, Бешбармаг и Янардаг.