Посол США: Сопредседатели МГ ОБСЕ усердно работают, чтобы продвинуть вперед переговорный процесс

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Мы держим вопрос азербайджанских заложников на повестке дня". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя вопрос о взятых в заложники армянскими ВС гражданах Азербайджана Шахбазе Гулиеве и Дильгаме Аскерове.

Посол напомнил, что помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время своего визита в Армению также поднимала этот вопрос. "Мы считаем, что освобождение заложников было бы действительно хорошим гуманитарным жестом, который помог бы сделать шаг вперед", - заявил Р.Секута.

Комментируя вопрос журналистов о возможности изменения формата стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вовлеченной в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, посол заявил: "С американской стороны доверие к сопредседателям Минской группы присутствует. Один из моих коллег является сопредседателем Минской группы от США. Я знаю, что они усердно работают в целях продвинуть вперед переговорный процесс. Мы все, по-прежнему, привержены поиску мирного решения, и прилагаем максимум усилий для этого. Однако, также необходима политическая воля вовлеченных в конфликт сторон".