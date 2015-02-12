 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол США Роберт Секута прибыл в Азербайджан

    Посол приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута прибыл в Баку.

    Как сообщает Report, Р.Секута сегодня вечером прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев. 

    Посол отметил, что рад приезду в Азербайджан, и с нетерпением ожидает встречи с президентом Ильхамом Алиевым и вручения главе государства верительных грамот.

    По словам Р. Секуты, после того, как президент примет верительные грамоты, дипломат намерен "провести встречи с азербайджанским народом по всей стране".

    "Я хочу услышать мнение азербайджанского народа, и узнать о том, что именно граждане считают важным в отношениях двух стран. Уверен, что в рамках подобных встреч мы сможет укрепить атмосферу понимания и взаимного уважения между нашими странами, и еще более укрепить наши связи", - сказал американский посол.

    Посол сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    В декабре Сенат утвердил кандидатуру Р.Секута в качестве посла США в Азербайджане. Он сменил на этом посту Ричарда Морнингстара, который завершил полномочия летом прошлого года.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi