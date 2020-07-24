Посол США: Провокацию в Лос-Анджелесе устроили агрессивно настроенные армянские демонстранты

Акция армян в Лос-Анджелесе носила злой умысел

Посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер пообещал, что будут приняты меры для расследования случаев нападения армян на азербайджанцев, совершенных в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report, об этом американский дипломат заявил на встрече с замминистра иностранных дел Халафом Халафовым в МИД Азербайджана, куда был вызван.

Э.Лиценбергер отметил, что проинформирован об указанных вопросах, выразил глубокое сожаление случившимся. Говоря о провокации в Лос-Анджелесе, он отметил, что она была совершена агрессивно настроенными армянскими демонстрантами и тому есть неопровержимые доказательства. Посол отметил, что невозможно ничем оправдать нападение большого числа армян на азербайджанцев, собравшихся для проведения мирной акции.

Э.Лиценберг заявил, что поддерживает в стране право на свободу слова в мирной форме, но отметил, что акция армян в Лос-Анджелесе носила злой умысел. Посол отметил, что это неприемлемо и не должно происходить на территории США.

Посол сказал, что руководство местных правоохранительных органов Лос-Анджелеса принесло извинения за произошедшую армянскую провокацию и неспособность ее предотвратить, по этому вопросу будут проведены расследования и приняты соответствующие меры.

В завершение Э.Лиценбергер отметил, что поднимет перед официальным Вашингтоном обсуждаемые на встрече вопросы, в том числе вопрос принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности диппредставительств Азербайджана в США.