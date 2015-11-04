Посол: США продолжат работать с правительством Азербайджана после выборов

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ США продолжат работать с правительством Азербайджана после выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Как я уже говорил до выборов, мы будем продолжать работу с избранными в парламент депутатами, что мы и делаем в других странах мира", - заявил посол США.

Комментируя вопрос журналистов о разнице между критичными заявлениями Госдепа США и положительными отзывами других наблюдательных миссий за выборами в Азербайджане, Р.Секута напомнил, что в заявлении Госдепа говорится, что США продолжат работать с Азербайджаном для построения процветающего и сильного государства. "В заявлении также выражается наше сожаление неучастием БДИПЧ ОБСЕ на выборах".