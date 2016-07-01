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    Посол: США признают прогресс, сделанный Азербайджаном в сфере прав человека в последние месяцы

    Надеемся, что Азербайджан продолжит продвигаться в этом направлении

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "Мы признаем прогресс, сделанный Азербайджаном в сфере прав человека в последние месяцы".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном 240-й годовщине со Дня независимости США. 

    "Надеемся, что Азербайджан продолжит продвигаться в этом направлении", - заявил посол, добавив, что США сотрудничают с Азербайджаном по ряду сфер, в том числе по трем основным направлениям: это безопасность, экономическое сотрудничество и права человека.

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