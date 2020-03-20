Посол США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в видеообращении поздравил азербайджанcкий народ с праздником Новруз, сообщает Report.

"Сегодня Азербайджан отмечает один из своих самых главных праздников - Новруз Байрам. Новруз - это праздник, когда люди объединяются, чтобы приветствовать наступающую весну", - говорится в поздравлении, размещенном на странице посольства в Facebook.

Посол Литценбергер пожелал всем счастливого Новруза: "Этот праздник символизирует окончание старого и начало нового года. В этом году многие будут отмечать этот праздник по иному из-за угрозы распространения COVID-19. Надеемся, что этот Новруз принесет мир, процветание и особенно здоровья всем нам".