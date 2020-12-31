Посол США поздравил азербайджанский народ с Новым Годом

Посольство США от имени правительства и народа Соединенных штатов поздравляет азербайджанский народ с Новым Годом и желает ему здорового и счастливого года.

Посольство США от имени правительства и народа Соединенных штатов поздравляет азербайджанский народ с Новым Годом и желает ему здорового и счастливого года.

Как передает Report, посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер сказал в своем поздравительном видеообращении.

"2020-ый год был невероятно сложным и историческим для наших двух стран. Я знаю, что многие азербайджанцы потеряли своих близких и родны из-за COVID-19 или прошедшей войны. Я хочу, чтобы вы знали, я разделяю горе тех, кто пережил утрату. Несмотря на все трудности уходящего года, я поражен стремлением азербайджанского народа преодолевать все сложности, двигаться вперед, в будущее. Я с оптимизмом смотрю на потенциал азербайджанского общества в достижении новых высот его независимости и демократических процессов. Я надеюсь, что регион, наконец, будет жить в устойчивом мире", - сказал посол в обращении к азербайджанскому народу.