Посол США поздравил Азербайджан с началом месяца Рамазан

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил граждан страны с началом священного для мусульман месяца Рамазан.

Как передает Report, поздравление посла опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Желаю радости, мира и благополучия всем, кто отмечает начало священного месяца Рамазан в Азербайджане", - говорится в сообщении.