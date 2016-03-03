Посол США посетил завод SOCAR Polymer в Сумгаите

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил завод SOCAR Polymer в Сумгаите.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства США, в ходе визита посол ознакомился с деятельностью завода, чтобы увидеть новейшие достижения промышленного развития Азербайджана.

Посла ознакомили с выпускаемой SOCAR Polymer продукцией, вносящей вклад в диверсификацию экономики страны.

Посол Р.Секута отметил использование на заводе SOCAR Polymer опыта США в этой сфере и компонентов из США.

Отметим, накануне Р.Секута провел встречу с главой Исполнительной власти города Сумгаит Закиром Фараджевым, и сегодня посетил школу для детей вынужденных переселенцев в Сумгаите.