Посол США посетил завод SOCAR Polymer в Сумгаите

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил завод SOCAR Polymer в Сумгаите.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства США, в ходе визита посол ознакомился с деятельностью завода, чтобы увидеть новейшие достижения промышленного развития Азербайджана.
Посла ознакомили с выпускаемой SOCAR Polymer продукцией, вносящей вклад в диверсификацию экономики страны.
Посол Р.Секута отметил использование на заводе SOCAR Polymer опыта США в этой сфере и компонентов из США.
Отметим, накануне Р.Секута провел встречу с главой Исполнительной власти города Сумгаит Закиром Фараджевым, и сегодня посетил школу для детей вынужденных переселенцев в Сумгаите.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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