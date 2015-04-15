 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол США посетил тренировочный центр ANAMA в Гейгеле

    Посол ознакомился с деятельностью центра

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил сегодня тренировочный центр Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в Гейгеле. Как сообщает Report cо ссылкой на посольство США, в ходе визита посол ознакомился с деятельностью центра по разминированию территорий.

    При финансовой поддержке США ANAMA обезвредило более 500 тыс. неразорвавшихся боеприпасов возле Салохлу и ведет работу над проектом по очистке 66 кв. км территорий возле Джейранчель к 2016 году. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi