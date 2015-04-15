Посол США посетил тренировочный центр ANAMA в Гейгеле

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил сегодня тренировочный центр Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в Гейгеле. Как сообщает Report cо ссылкой на посольство США, в ходе визита посол ознакомился с деятельностью центра по разминированию территорий.

При финансовой поддержке США ANAMA обезвредило более 500 тыс. неразорвавшихся боеприпасов возле Салохлу и ведет работу над проектом по очистке 66 кв. км территорий возле Джейранчель к 2016 году.