Посол: США поддерживают усилия по экономической диверсификации в Азербайджане

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута провел встречу с руководителями ряда американских и азербайджанских компаний. Как сообщает Report, об этом говорится на Twitter странице посольства США.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах экономического развития в Азербайджане.

"США поддерживают усилия по экономической диверсификации в Азербайджане посредством партнерства с правительством страны и бизнес-сообществом", - отмечается в сообщении.