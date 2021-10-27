Посол США: Наши компании готовы оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане

"Считаю, что американские компании полны решимости оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане".

"Считаю, что американские компании полны решимости оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопросы журналистов в Гяндже.

"Некоторые американские компании уже установили контакты для участия в работах по восстановлению и реконструкции, которые проводятся на освобожденных территориях. Если Азербайджан заинтересован в инвестировании большего количества компаний США, то рекомендую провести открытый тендер. Американские компании смогут подать заявку через эти тендеры. В таком случае они точно будут знать, в каких направлениях заинтересован Азербайджан и внести свой вклад в его развитие".