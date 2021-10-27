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Посол США: Наши компании готовы оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане

Посол США: Наши компании готовы оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане "Считаю, что американские компании полны решимости оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане".
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 14:48
Посол США: Наши компании готовы оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане
Эрл Литценбергер
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"Считаю, что американские компании полны решимости оказать содействие экономическому развитию в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопросы журналистов в Гяндже.

"Некоторые американские компании уже установили контакты для участия в работах по восстановлению и реконструкции, которые проводятся на освобожденных территориях. Если Азербайджан заинтересован в инвестировании большего количества компаний США, то рекомендую провести открытый тендер. Американские компании смогут подать заявку через эти тендеры. В таком случае они точно будут знать, в каких направлениях заинтересован Азербайджан и внести свой вклад в его развитие".

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Версия на английском языке US companies intend to promote economic development in Azerbaijan - Envoy
Версия на азербайджанском языке Səfir: "ABŞ şirkətləri Azərbaycanda iqtisadi inkişafa yardım göstərmək əzmindədir"

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