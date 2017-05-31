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    Посол: США намерены усилить двусторонние отношения с Азербайджаном

    Роберт Секута: Мы готовы продолжить поддержку на пути повышения усилий сторон для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта© Report.az

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Основная цель проводимых в Азербайджане экономических реформ заключается в улучшении благосостояния азербайджанцев".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

    По словам посла, Соединенные Штаты намерены усилить двусторонние отношения с Азербайджаном.

    "Мы готовы продолжить поддержку на пути повышения усилий сторон для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул Р.Секута. 

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