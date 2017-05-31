Посол: США намерены усилить двусторонние отношения с Азербайджаном

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Основная цель проводимых в Азербайджане экономических реформ заключается в улучшении благосостояния азербайджанцев".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По словам посла, Соединенные Штаты намерены усилить двусторонние отношения с Азербайджаном.

"Мы готовы продолжить поддержку на пути повышения усилий сторон для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул Р.Секута.