О нас

Посол: Недавние шаги Азербайджана и Армении по нормализации открыли окно исторических возможностей

Посол: Недавние шаги Азербайджана и Армении по нормализации открыли окно исторических возможностей Соединенные Штаты надеются на долгосрочное партнерство с Азербайджаном.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 19:59
Посол: Недавние шаги Азербайджана и Армении по нормализации открыли окно исторических возможностей

Предпринятые недавно Азербайджаном и Арменией шаги по нормализации отношений открыли окно исторических возможностей.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе мероприятия, посвященного 248-ой годовщине независимости США.

"С момента восстановления независимости Азербайджана Соединенные Штаты выделили более 1 млрд долларов на содействие образованию и экономическому развитию, поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта, и на то, чтобы избавить эту страну от смертоносных наземных мин. Но мы также надеемся на долгосрочное партнерство. Мы вместе стремимся к более глубокому сотрудничеству, которое обеспечит мир в регионе",- сказал посол.

Дипломат напомнил, что Азербайджан и Армения начали процесс делимитации границы, провели переговоры об обмене задержанными и открыто дали понять, что как никогда близки к подписанию мирного соглашения.

"Штаты разделяют убеждение в том, что эти замечательные шаги открыли окно исторических возможностей. Мирное соглашение с Арменией, заключенное сейчас, создаст беспрецедентную стабильность [в регионе] и откроет двери для расширения торговли и практического сотрудничества, что пойдет на пользу Азербайджану и региону в целом. США продолжат призывать обе стороны воспользоваться этой возможностью, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь",- сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səfir: ABŞ Azərbaycanla uzunmüddətli tərəfdaşlığa ümid edir

Другие новости из категории

Али Ахмедов: Азербайджан готов к продолжению конструктивного диалога с Беларусью
Али Ахмедов: Азербайджан готов к продолжению конструктивного диалога с Беларусью
28 июня 2024 г. 20:25
Посол: США рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на COP29
Посол: США рады сотрудничать с Азербайджаном для достижения общей цели на COP29
28 июня 2024 г. 20:17
Самир Шарифов: Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере энергетики
Самир Шарифов: Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере энергетики
28 июня 2024 г. 20:10
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества
28 июня 2024 г. 19:49
Принята Бакинская инициатива Ноль отходов
Принята Бакинская инициатива "Ноль отходов"
28 июня 2024 г. 19:36
О'Брайен: Азербайджан приглашен на встречу НАТО в Вашингтоне
О'Брайен: Азербайджан приглашен на встречу НАТО в Вашингтоне
28 июня 2024 г. 17:35
Байрамов рассказал О'Брайену о недопустимости территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении
ФотоБайрамов рассказал О'Брайену о недопустимости территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении
28 июня 2024 г. 17:25
О'Брайен: Вашингтон готов провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении
О'Брайен: Вашингтон готов провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении
28 июня 2024 г. 17:25
О'Брайен: Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности
О'Брайен: Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности
28 июня 2024 г. 17:12
О'Брайен: Азербайджан - важный поставщик газа в Европу
О'Брайен: Азербайджан - важный поставщик газа в Европу
28 июня 2024 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi