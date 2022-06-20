О нас

Посол: США поддерживают вынужденных переселенцев в Азербайджане

Посол: США поддерживают вынужденных переселенцев в Азербайджане США инвестирует и поддерживает вынужденных переселенцев в Азербайджане.
Внешняя политика
20 июня 2022 г. 10:29
Посол: США поддерживают вынужденных переселенцев в Азербайджане

США инвестирует и поддерживает вынужденных переселенцев в Азербайджане.

Как передает Repor, об этом говорится в заявлении посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера по случаю Всемирного дня беженцев.

"Впервые в истории число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований, недавно превысило 100 миллионов человек. Это составляет более одного процента населения мира. Только в этом году в Украине война привела к перемещению восьми миллионов человек, а более 6,8 миллиона человек покинули страну в качестве беженцев",- заявил посол.

"В Азербайджане многим слишком хорошо известны страдания лиц, перемещенных в результате конфликта, и проблемы, с которыми сталкивается внутренне перемещенные лица (ВПЛ). В Азербайджане, мы инвестируем и поддерживаем сообщество ВПЛ. Более десяти лет мы инвестировали в поддержку ВПЛ, в том числе через реализацию программы по английскому языку и разработки USAID. По мере того, как разворачивается процесс переселения, мы продолжаем поддерживать это сообщество, и эта работа еще более важна",- подчеркнул посол.

Он напомнил, что с 1992 года США предоставили финансовую помощь ВПЛ в Азербайджане в размере более 125 миллионов долларов США и по-прежнему привержены поддержке этого сообщества. Эта помощь включала целевую поддержку детей, такую ​​как строительство и ремонт школ, программы наращивания потенциала для молодежи и программы изучения английского языка для ВПЛ. Кроме того, Соединенные Штаты оказывают Азербайджану гуманитарную помощь в разминировании, чтобы помочь Азербайджану в его усилиях по укреплению безопасности и дать возможность перемещенным лицам вернуться в свои дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: "Azərbaycanda məcburi köçkünlərə sərmayə qoyuruq və onları dəstəkləyirik"

Экслюзивные новости

Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi