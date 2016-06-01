Посол США: Мы готовы оказывать поддержку Азербайджану в связи с проектом ЮГК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Более 20 лет мы участвуем в выставке Oil & Gas и оказываем поддержку в транспортировке нефти и газа из Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"На 23-й выставке Oil & Gas, которая приходится на 25-летие со дня восстановления независимости Азербайджана, участвуют 5 американских компаний. Но помимо этих компаний, есть другие компании, которые сотрудничают или хотели бы сотрудничать с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии или повышения энергоэффективности", - добавил посол.

Он также отметил проект Южного газового коридора, который "оценивается в около 44,5 млрд. долларов", и в реализации которого США оказывают и готовы оказывать поддержку на самом высоком уровне.