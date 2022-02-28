Посол США: Мы намерены еще больше укрепить связи с Азербайджаном

“С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США мы сотрудничаем во многих сферах. ”Контракт века”, Южный газовый коридор, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, совместная деятельность по обеспечению безопасности в Афганистане являю

“С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США мы сотрудничаем во многих сферах. ”Контракт века”, Южный газовый коридор, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, совместная деятельность по обеспечению безопасности в Афганистане являются неотъемлемой частью этого сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер журналистам 28 февраля на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Он отметил, что США и Азербайджан намерены увеличить количество проектов в сфере образования, культуры и других сферах, еще больше укрепить связи: “За прошедшие 30 лет США и Азербайджан добились многих успехов, и мы уверены, что, как сильные партнеры, в течение следующих 30 лет добьются еще больших успехов”.