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Посол США: Мы намерены еще больше укрепить связи с Азербайджаном

Посол США: Мы намерены еще больше укрепить связи с Азербайджаном “С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США мы сотрудничаем во многих сферах. ”Контракт века”, Южный газовый коридор, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, совместная деятельность по обеспечению безопасности в Афганистане являю
Внешняя политика
28 февраля 2022 г. 19:21
Посол США: Мы намерены еще больше укрепить связи с Азербайджаном

“С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США мы сотрудничаем во многих сферах. ”Контракт века”, Южный газовый коридор, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, совместная деятельность по обеспечению безопасности в Афганистане являются неотъемлемой частью этого сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер журналистам 28 февраля на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Он отметил, что США и Азербайджан намерены увеличить количество проектов в сфере образования, культуры и других сферах, еще больше укрепить связи: “За прошедшие 30 лет США и Азербайджан добились многих успехов, и мы уверены, что, как сильные партнеры, в течение следующих 30 лет добьются еще больших успехов”.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Azərbaycanla əlaqələri daha da möhkəmləndirmək niyyətindəyik”

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